Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Grünstadt (ots)

Die 36-jährige Geschädigte stellte ihren PKW, einen VW Golf, am 15.02.2025 um 05:50 Uhr auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhaus Grünstadts im Westring 55 in 67269 Grünstadt ab. Als sie gegen 13:30 Uhr losfahren wollte, bemerkte sie frische Beschädigungen am Kotflügel vorne rechts. Der Schaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf etwa 1000 Euro. Der unbekannte Fahrer und Unfallverursacher muss den PKW der 36-Jährigen vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus der nebendran befindlichen Parklücke touchiert und beschädigt haben. Die Ermittlungen dauern an. Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Tathergang haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt.

