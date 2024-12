POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Freitag (29.11.2024) erlangte ein bislang unbekannter Täter durch betrügerisches Vorgehen einen hohen dreistelligen Betrag am Martin-Luther-Platz. Der bislang unbekannte Täter sprach einen 23-Jährigen an und bat diesen um Hilfe. Der Unbekannte gab vor Bargeld zu benötigen und im Gegenzug den Betrag an den 23-Jährigen zu überweisen. Nachdem der bislang Unbekannte vorgab ...

mehr