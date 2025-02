Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Verkehrsteilnehmer ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Drogeneinfluss

Grünstadt (ots)

Am Samstag, den 15.02.2025 um ca. 13:30 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt eine Verkehrskontrolle mit einem 36-jährigen Fahrer eines PKWs mit polnischem Kennzeichen in der Neugasse in Grünstadt durch. Der Fahrer stieg ohne Aufforderung der Beamten aus seinem Fahrzeug und stieß, ohne es selbst zu bemerken, zweimal unvermittelt mit seiner Fahrzeugtür gegen das nebenan geparkte Fahrzeug. Durch die Kollision entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro am nebenan geparkten Fahrzeug. Nachdem beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, wurde ein entsprechender Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf THC, Amphetamin, Methamphetamin und Kokain, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Entgegen der Angaben des 36-Jährigen stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da es sich nicht um die erste Straftat dahingehend handelt, wurde sein PKW sichergestellt. So können weitere Fahrtantritte des 36-Jährigen ohne Fahrerlaubnis verhindert werden. Der 36-Jährige wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiinspektion Grünstadt verbracht. Gegen den 36-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell