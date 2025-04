Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 02.04.2025

Goslar (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag stiegen bislang unbekannte Tatverdächtige in eine Goslarer Praxis ein.

Der oder die Täter gelangten gewaltsam in das Objekt in der Bornhardtstraße, wurden dort jedoch offensichtlich nicht fündig und entkamen anschließend ohne Diebesgut.

Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit diesem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise dazu werden unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

+++

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am frühen Dienstagmorgen in einem Haus in der Goslarer Innenstadt zu einer starken Rauchentwicklung.

Gegen 6 Uhr wurde starke Rauch- und Rußentwicklung in dem Gebäude Markt 11 entdeckt und die Feuerwehr verständigt, die kurz darauf am Einsatzort eintraf. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und leitete Ermittlungen zur Entstehung des Brandes ein.

Es entstand Sachschaden, Personen wurden offensichtlich nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell