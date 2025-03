Goslar (ots) - Am Samstag, 29.03.2025, fand in der Goslarer Innenstadt eine angezeigte Versammlung in Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt unter dem Motto "Stopp den Krieg!" statt. Die sich fortbewegende Versammlung fand im Zeitraum von 14:15 Uhr bis 16:00 Uhr statt und verlief störungsfrei. In der Spitze nahmen 130 Menschen an der Versammlung teil. Der ...

mehr