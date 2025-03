POL-GS: Angezeigte Versammlung in Goslar in Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt

Goslar (ots) - Bad Harzburg. Am frühen Freitagabend, gegen 19.00 Uhr, konnten in Bad Harzburg zwei Personen festgestellt werden, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der dort aufgefundenen Cannabisplantage standen. Die zwei Männer waren in der Folge flüchtig und konnten kurz nach 21.00 Uhr in einem Restaurant in Bad Harzburg festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Polizei war mit starken Polizeikräften ...

