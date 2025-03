POL-GS: Marihuana-Plantage in Bad Harzburg ausgehoben

Goslar (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich, durch Aufschneiden eines Maschendrahtzaunes, in der Nacht vom 27.03.2025 zum 28.03.2025,Zugang zu einem Grundstück eines Wohnhauses im Hütteweg in Langelsheim, Ortsteil Hahausen. Die Täter versuchten in ein Gartenhaus zu gelangen. Bei der Tathandlung wurden die Täter gestört. Die Täter entkamen daraufhin ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise ...

