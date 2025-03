POL-GS: Polizeieinsatz in Bad Harzburg

Goslar (ots) - Verkehrsunfallflucht Am Mittwoch, den 26.03.2025, gegen 12:30 Uhr, befährt ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer die Hauptverkehrsstraße, die Braunschweiger Straße, in 38723 Seesen, aus Richtung Stadtmitte kommend, in Richtung B248 / Neuekrug. Auf Höhe einer dortigen Herstellungsfirma streift der Lkw den, in einer rechtsseitigen Parkbucht ordnungsgemäßen abgestellten, Renault des 34-jährigen ...

