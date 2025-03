POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 26.03.2025

Goslar (ots) - Gefährliche Körperverletzung Am Montag, den 24.03.2025, um 16:35 Uhr, kam es auf der Bornhäuser Straße in Höhe der Hausnummer 2 zu einem Körperverletzungsdelikt. Der bislang unbekannte Täter trat dem 16-jährigen männlichen Opfer aus Seesen mit dem beschuhten Fuß ins Gesicht und gegen den Rippenbereich, so dass dieses Verletzungen davontrug. ...

