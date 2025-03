POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 25.03.2025

Goslar (ots) - Einbruchdiebstahl Braunlage. In der Zeit von Donnerstag, 23.30 Uhr, bis Freitag, 09.30 Uhr, gelangt ein bislang unbekannter Täter in die Räumlichkeiten einer Eishalle und eines sich anschließenden Restaurants in Braunlage. Hierbei wird Münzgeld entwendet und ein nicht unerheblicher Schaden an diversen Spinden verursacht. Der entstandene Schaden wird ...

