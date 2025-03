Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar von Samstag, 22.03.2025

Einbruchdiebstahl

Braunlage. In der Zeit von Donnerstag, 23.30 Uhr, bis Freitag, 09.30 Uhr, gelangt ein bislang unbekannter Täter in die Räumlichkeiten einer Eishalle und eines sich anschließenden Restaurants in Braunlage. Hierbei wird Münzgeld entwendet und ein nicht unerheblicher Schaden an diversen Spinden verursacht. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Oberharz unter 05323-95310 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigungen an Lkw und Pkw

Liebenburg. Bislang unbekannte Täter beschädigen in der Zeit von Donnerstag, 18.00 Uhr, bis Freitag, 18.15 Uhr, die Frontscheibe eines Lkw mittels zweier Steinblöcke. Der Lkw war auf einem Speditionshof im Bereich Posthof abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Am Freitag, gegen 18.30 Uhr, wurde zudem die Scheibe eines geparkten Pkw in der Luttersche Straße beschädigt. Hierbei wurden drei bislang unbekannte und vermutlich jugendliche Personen bei der Tatausführung beobachtet und stehen möglicherweise in Verbindung mit der Sachbeschädigung am Lkw. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Bagger

Goslar. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte Freitagabend, gegen 23.45 Uhr, die hintere Scheibe eines in der Stargarder Straße abgestellten Baggers. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Verkehrsunfall

Goslar. Am Freitag, gegen 17.22 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Mann aus Flieden mit seiner 48-jährigen Ehefrau als Sozia die Bundesstraße 498 aus Richtung Oberharz in Fahrtrichtung Goslar auf einem Motorrad der Marke Triumph. In einer Rechtskurve kurz vor dem Okerstau Damm kam der Motorradfahrer nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in die Leitplanke. Beide Personen wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und in das Krankenhaus nach Goslar verbracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

