POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar von Sonntag, 23.03.2025

Verkehrsunfall

Goslar. Am Samstag, gegen 12.16 Uhr, befuhr eine 31-jährige Goslarerin mit ihrem Pkw Citroen den Köppelsbleek in Fahrtrichtung Hildesheimer Straße. In einer Linkskurve kommt der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Straßenlaterne. Die sich im Fahrzeugfond befindenden Kinder (1 und 2 Jahre alt) blieben unverletzt. Die Frau wurde verletzt mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Goslar verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 9500 EUR.

Diebstahl eines E-Scooters.

Goslar. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen E-Scooter der Marke AD.EL Group, welcher an einem Klinikgebäude in der Kösliner Straße gesichert abgestellt war. Der Wert des Diebesguts wird auf ca. 420 EUR geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Von der Parkbehinderung zur Sachbeschädigung. Goslar. Am Samstagnachmittag wurde der Polizei Goslar eine Parkbehinderung vor einer Garage im Stadtteil Oker gemeldet. Da es sich um ein Privatgrundstück und nicht um öffentlichen Verkehrsraum handelte, wurde die Polizei nicht im Sinne der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens tätig, was dem 53-jährigen Beschwerdeführer mitgeteilt wurde. Einen kurzen Moment später fuhren Beamte der Polizei Goslar erneut die Örtlichkeit der Parkbehinderung an und erwischten den 53-jährigen Goslarer "in Flagranti" vor dem Pkw, als dieser die Luft aus den Reifen abließ. Später stellte sich außerdem heraus, dass das beschädigte Fahrzeug berechtigt vor der Garage geparkt wurde, da die Untermieterin, mit der sich der nunmehr Beschuldigte die Nutzung teilte, einer Bekanntschaft das Parken gestattet hatte. Gegen den 53-jährigen wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.

