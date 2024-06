Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Heiligenhaus/Hilden/Langenfeld - 2406096

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

An der Harzstraße brachen bislang unbekannte Täter in ein Büro in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 26. Juni 2024, gegen 12 Uhr und Donnerstag, 27. Juni 2024, gegen 6 Uhr. Die Täter drangen gewaltsam durch die Balkontür in die Räumlichkeiten ein und verwüsteten diese. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme lagen der Polizei keine Kenntnisse über etwaiges Diebesgut vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In Hilden kam es im Lehmkuhler Weg zu einem Einbruch in zwei Gartenlauben eines Kleingartenvereins. Die Täter öffneten die Türen zu den Hütten jeweils gewaltsam und entwendeten Lebensmittel und Getränke, die sie zum Teil auf dem Gelände des Vereins verzehrten.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In einem Zeitraum zwischen Dienstag, 11. Juni 2024, gegen 16 Uhr und Mittwoch, 26. Juni 2024, gegen 14:50 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Turnerstraße. Ob etwas entwendet wurde, konnte nach ersten Erkenntnissen nicht ermittelt werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

