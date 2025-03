Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(KEM) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am 27.02.2025 gegen 14.30 Uhr an der Alten Heerstraße/B83 in Deckbergen ereignet hat.

Ein 87-jähriger Rintelner befuhr mit einem Mercedes die Alte Heerstraße von Hameln kommend in Richtung Rinteln, als in Höhe Hausnummer 9 ein bislang unbekannter PKW aus der dortigen Parkbucht für Linienbusse plötzlich herausgefahren sein soll, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der 87-Jährige fuhr bei einem Ausweichversuch auf einen in der Parkbucht stehenden PKW auf. An seinem Mercedes als auch an dem geparkten Opel entstand erheblicher Sachschaden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit. Der ausfahrende PKW soll sich unerlaubt entfernt haben.

Die Polizei Rinteln bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem flüchtigen PKW geben können, sich unter 05751/96460 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell