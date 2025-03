Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - 49-Jähriger Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt und wird verletzt

Rinteln (ots)

(KEM) Am Sonntag, den 02.03.2025, gegen 15.50 Uhr ist ein 49-jähriger Rintelner mit seinem Motorrad gestürzt.

Der Rintelner befuhr die Seetorstraße in Rinteln, als er in Höhe Hausnummer 16 in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache im Verlauf einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor, nach rechts stürzte und einige Meter über die Straße schlitterte. Der Mann wurde u.a. mit dem Verdacht einer Schulterverletzung mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad brach der rechte Spiegel ab und auch die Verkleidung riss in Teilen und wurde verkratzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell