Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit Verletzten mutmaßlich aufgrund medizinischen Notfalls

Bild-Infos

Download

31582 Nienburg/Weser - "Kino - Kreuzung" (ots)

(ber) Am 01.03.2025 gegen 16:18 Uhr ist es auf der "Kino - Kreuzung" der Hafenstraße / Verdener Straße / Brückenstraße / Lange Straße in 31582 Nienburg/Weser zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen. Der Verkehrsunfallverursacher (81 Jahre aus der SG Weser - Aue) fährt hierbei mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls trotz Rotlichts mit seinem VW Passat von der Hafenstraße in den Kreuzungsbereich ein. Mittig im Kreuzungsbereich kollidiert der Verkehrsunfallverursacher mit einem VW Bulli, der von der Verdener Straße aus in die Kreuzung einfährt. Der Verkehrsunfallverursacher wird unmittelbar nach der Kollision von dem, durch den Verkehrsunfall, leichtverletzten Unfallgegner (49 Jahre aus der Stadt Nienburg) und Passanten aus seinem Fahrzeug gerettet und es wird 1. Hilfe geleistet. An den beteiligten PKW entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Der Kreuzungsbereich ist für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und des Abschleppens der PKW partiell gesperrt worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell