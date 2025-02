Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fünf Pkw durchwühlt

Bückeburg/Bad Eilsen (ots)

(ma)

In der Kernstadt von Bückeburg und im Ortsteil Achum sind von Unbekannten am Mittwoch und Donnerstag fünf Pkw widerrechtlich geöffnet und durchwühlt worden. Überwiegend sind keine Wertgegenstände entwendet worden. Erstaunlich ist, dass drei Fahrzeugnutzer ihre Autos nicht verschlossen hatten.

Im Mühlenweg in Achum betraf es einen unverschlossenen Pkw VW, der auf einem Parkplatz von Mittwoch auf Donnerstag stand. Das Fahrzeug wurde über die Beifahrertür geöffnet und das Handschuhfach durchwühlt, wobei der Handschuhfachinhalt im Fußraum und Beifahrersitz verteilt worden ist. Es wurden keine Gegenstände entwendet.

Direkt in der Nachbarschaft ist ein Pkw Audi, ebenfalls unverschlossen, auf einem Privatgrundstück zur selben Tatzeit geöffnet worden. Auch aus diesem Pkw wurde nichts entwendet, obwohl eine Laptoptasche inklusive Laptop von dem oder den Tätern geöffnet worden sein muss.

Nach Zeugenangaben sind in Tatortnähe ein schwarzer Pkw Audi A3 mit Mindener Zulassungskennzeichen gesichtet worden, der mit vier Personen besetzt war.

Von Mittwoch auf Donnerstag traf es auch eine Fahrzeughalterin aus dem Bückeburger Unterwallweg, der ihr Pkw Opel auf bislang noch unbekannte Weise geöffnet wurde. Das Fahrzeug stand unterhalb eines Mehrfamilienhauses auf einem Parkplatz und ist im Innenraum durchwühlt worden. Auch in diesem Fall gab es keinen Diebstahl aus dem Pkw.

In der Hermann-Löns-Straße in Bückeburg gab es den bislang einzigen Diebstahl aus einem Pkw, der in einer Parklücke von Dienstag bis Donnerstag stand. Aus dem Pkw VW, an dem keine Aufbruchspuren festgestellt werden konnten, sind eine Schachtel Zigaretten, eine Brille mit Brillenetui und Kleingeld entwendet worden.

Auf der Bahnhofstraße in Bückeburg ist gestern gg. 17.20 Uhr ein unbekannter Mann von einem Zeugen in einem unverschlossenen Pkw Renault angetroffen worden, der im Innenraum herumhantierte. Noch vor dem Eintreffen eines Funkstreifenwagens konnte der Mann flüchten.

Am Mittwoch erhielt die Polizei Bückeburg gegen 22.20 Uhr den Hinweis eines Anwohners aus der Käthe-Kollwitz-Straße in Bad Eilsen, dass eine schwarz gekleidete Person über Grundstücke ginge. Die Person, ein 42jähriger Mann aus dem westfälischen Lippetal konnte durch eine Funkstreifenwagenbesatzung auf einem Neubaugrundstück angetroffen und überprüft werden. Die Polizei überprüfte die anliegenden Grundstücke und Wohnhäuser, ob Einbruchsversuche stattgefunden haben. Nach den polizeilichen Kontrollmaßnahmen und einem Austausch mit der westfälischen Polizei konnte der Mann den Ort wieder verlassen.

