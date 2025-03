Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Loccum - Brand eines Restaurants

Loccum (ots)

(KEM) In der Nacht zu Sonntag brannte ein Restaurant an der Niedersachsenstraße in Rehburg-Loccum, OT Loccum. Die Polizei wurde gegen 2.40 Uhr alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen Teile des Restaurants bereits in Vollbrand. Insgesamt 115 Angehörige der Feuerwehren Rehburg, Münchehagen, Winzlar, Loccum sowie Bad Rehburg bekämpften das Feuer, konnten jedoch nicht verhindern, dass der westliche Gebäudeteil teils bis auf die Grundmauern niederbrannte. Nach einer ersten vorläufigen Schätzung liegt der Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich.

Vier anwesende Bewohner einer Wohnung, die sich im Obergeschoss befindet, hatten das Gebäude bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig unverletzt verlassen.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Personen, die in der Nacht verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter 05761/90200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell