Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Amalie-Thomas-Platz

Bild-Infos

Download

31582 Nienburg/Weser - Amalie-Thomas-Platz (ots)

(ber) Am 02.03.2025 zwischen 05:30 und 12:10 Uhr ist es auf dem Parkplatz Amalie-Thomas-Platz zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der PKW der Geschädigten ist hierbei durch den bislang unbekannten Verkehrsunfallverursacher beschädigt worden. Der Verkehrsunfallverursacher entfernt sich hiernach unerlaubt von dem Unfallort. An dem PKW der Geschädigten ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro entstanden. Etwaige Zeugen / - innen werden gebeten, sich unter der unten angegeben Telefonnummer bei der Polizei Nienburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell