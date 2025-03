Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Liebenau - Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Liebenau (ots)

(KEM) Am Sonntag, den 02.03.2025, ereignete sich an der Steyerberger Straße in Liebenau in Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 54-jähriger Nienburger mit seinem Peugeot die Steyerberger Straße von der L 352 kommend in Richtung Steyerberg, als er aufgrund der tiefstehenden Sonne einen vor ihm fahrenden Radfahrer übersah und seitlich touchierte. Der 49-jährige Radfahrer, der aus dem europäischen Ausland stammt, stürzte durch die Kollision in den Wegeseitenraum und erlitt Kopfverletzungen. Er war bei Bewusstsein und wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzung können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Der Peugeot wurde an der rechten Fahrzeugfront und -seite beschädigt. Die Schadenssumme ist aktuell noch unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell