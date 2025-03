Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 27.03.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 26.03.2025, gegen 12:30 Uhr, befährt ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer die Hauptverkehrsstraße, die Braunschweiger Straße, in 38723 Seesen, aus Richtung Stadtmitte kommend, in Richtung B248 / Neuekrug. Auf Höhe einer dortigen Herstellungsfirma streift der Lkw den, in einer rechtsseitigen Parkbucht ordnungsgemäßen abgestellten, Renault des 34-jährigen Anzeigeerstatters. Dabei wird der linke Außenspiegel des Pkw derartig beschädigt, sodass eine geschätzte Schadenssumme von etwa 500,00 EUR entsteht. Anstatt seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen führt der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort und entfernt sich damit unerlaubt vom Unfallort. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wird bei der Polizei Seesen geführt, weshalb diese möglichen Zeugen oder Hinweisgeber bittet sachdienliche Beobachtungen unter der 05381-944-0 mitzuteilen.

i.A. Schneider, PKin

