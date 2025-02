Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verlorenes Handy überführt Ladendieb

Landau (ots)

Am 25.02.2025 kam es gegen 16:10 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Kronstraße in Landau. Entwendet wurde Parfüm. Die Schadenshöhe liegt hier im niedrigen vierstelligen Bereich. Beim Verlassen des Geschäfts durch den 23-jährigen Beschuldigten schlug die Diebstahlssicherung an. Zunächst konnte dieser flüchten. Jedoch verlor er hierbei sein Handy. Über dieses konnte der 23-Jährige im Nachgang ermittelt werden. Bei einer angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnten Teile des Diebesguts aufgefunden und sichergestellt werden. Der Ladendieb wird sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten müssen.

