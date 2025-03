Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeieinsatz Bad Harzburg

Goslar (ots)

Bad Harzburg. Am frühen Freitagabend, gegen 19.00 Uhr, konnten in Bad Harzburg zwei Personen festgestellt werden, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der dort aufgefundenen Cannabisplantage standen. Die zwei Männer waren in der Folge flüchtig und konnten kurz nach 21.00 Uhr in einem Restaurant in Bad Harzburg festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Polizei war mit starken Polizeikräften aus dem gesamten Direktionsbereich der Polizeidirektion Braunschweig und Unterstützung eines Polizeihubschraubers vor Ort. Aufgrund der polizeilichen Kontrollen kam es auf der Bundesstraße 4 und im Nahbereich Bad Harzburg zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Es wird nachberichtet.

