Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Brand in Wohnhaus.

Lippe (ots)

In der Straße "Im Sandkamp" brannte es am Sonntagmittag (02.02.2025) gegen 14 Uhr im Dachgeschoss eines Wohnhauses. Ein Bewohner wurde durch den ausgelösten Rauchmelder auf den Brand aufmerksam. Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Klinikum gebracht. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen technischen Defekt an der Elektronik im Schlafzimmer des Obergeschosses entstanden ist. Der Schaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell