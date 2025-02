POL-LIP: Bad Salzuflen. Weitere Kontrollen in der Bekampstraße: Durchfahrt verboten!

Lippe (ots) - Am 19.01.2025 erstattete ein 40-jähriger Mann aus Lemgo eine Strafanzeige wegen Raubes. Er berichtete, in der Mittelstraße von unbekannten Tätern geschubst und seines Rucksacks beraubt worden zu sein (wir berichteten dazu in einer Pressemitteilung am 20.01.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5952799). Im Laufe der Ermittlungen kamen jedoch erhebliche Zweifel an den Aussagen des Mannes ...

