POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt wegen Autoteilediebstahl

Augsburg (ots) - Hammerschmiede - Am Dienstag (26.11.2024), gegen 17.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter das Handy und Bargeld einer Frau aus dem Einkaufswagen in einem Supermarkt in der Neuburger Straße. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. ...

