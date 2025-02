Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Sachbeschädigung durch Feuer auf Baustelle.

Lippe (ots)

In der Dewitzstraße verübten bislang Unbekannte zwischen Donnerstagmittag und Montagmorgen (30.01. - 03.02.2025) eine Sachbeschädigung auf einer Baustelle. An einem Fenster des Rohbaus wurden Brandspuren entdeckt. An dem Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 7000 Euro. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer Hinweise geben kann, wählt bitte die Rufnummer 05231 6090.

