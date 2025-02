POL-LIP: Dörentrup. Rasenmäher von Industriegelände gestohlen.

Lippe (ots) - In der Londoner Straße in Herberhausen wurden am Montagabend (03.02.2025) gegen 22.30 Uhr zwei 20-Jährige in ihrer Wohnung beraubt. Drei bislang Unbekannte drangen in die Wohnung ein, indem sie die Wohnungstür eintraten. Die 20-Jährigen wurden mit einem Baseballschläger und einem Hammer angegriffen und geschlagen. Die Täter erbeuteten zwei Handys, eine Debitkarte, Cannabis sowie eine Cannabis-Pflanze ...

mehr