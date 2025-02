Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Herberhausen. Raub in Wohnung.

Lippe (ots)

In der Londoner Straße in Herberhausen wurden am Montagabend (03.02.2025) gegen 22.30 Uhr zwei 20-Jährige in ihrer Wohnung beraubt. Drei bislang Unbekannte drangen in die Wohnung ein, indem sie die Wohnungstür eintraten. Die 20-Jährigen wurden mit einem Baseballschläger und einem Hammer angegriffen und geschlagen. Die Täter erbeuteten zwei Handys, eine Debitkarte, Cannabis sowie eine Cannabis-Pflanze und flüchteten in unbekannte Richtung. Durch den Angriff erlitten die Detmolder leichte Verletzungen, einer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Einer der Männer soll etwa 2 m groß gewesen sein, die anderen beiden circa 1,70 m groß. Alle waren maskiert und dunkel gekleidet. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Raub aufgenommen und bittet unter 05231 6090 um Hinweise von möglichen Zeugen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell