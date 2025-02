Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Sachbeschädigung an Sparkasse.

Lippe (ots)

In der Mittelstraße wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag (31.01./01.02.2025) eine Scheibe der Schiebetür im Eingangsbereich der Sparkasse in der Mittelstraße beschädigt. Der Schaden wurde gegen 4.10 Uhr am Samstagmorgen entdeckt. Ins Gebäude gelang augenscheinlich niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Das Kriminalkommissariat 5 bittet Zeugen um Hinweise zur Sachbeschädigung: Wer Angaben machen kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 05231 6090.

