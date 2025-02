Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Der Kontrolle entzogen - Flucht nach Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (02.02.2025) gegen 4 Uhr wurde der Polizei von einem Autofahrer in Horn gemeldet, dass er von einem Fahrzeug verfolgt werden würde. Im Bereich der Bahnhofstraße trafen die Einsatzkräfte auf die beiden beteiligten Fahrzeuge, die kontrolliert werden sollten. Beim Erblicken der Polizei bog der verfolgende Peugeot 2008 in den Weidenweg ab und flüchtete. Polizeiliche Anhaltesignale missachtete der Autofahrer. Auf seiner Flucht durch Horn war er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, ignorierte eine rote Ampel und fuhr teilweise ohne Licht. Schließlich trafen die Beamten im Einmündungsbereich Paderborner Straße/Am Eggestadion auf den verunfallten Peugeot, der gegen den Bordstein gefahren war und einen Verkehrspfosten beschädigt hatte. Der Fahrer flüchtete zu Fuß. Einige Meter weiter konnte er durch die Polizisten gestellt werden. Dabei wurde der 34-Jährige aus Paderborn leicht verletzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv, so dass dem Mann auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem hatte der Paderborner den Wagen entwendet - er selbst war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell