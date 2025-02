Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zwei räuberische Diebstähle in Salzufler Supermärkten.

Lippe (ots)

Am Montag (03.02.2025) trieben zwei Ladendiebinnen in Supermärkten ihr Unwesen. In der Osterstraße klaute eine Frau am Vormittag gegen 10.50 Uhr ein Getränk und ein Fertiggericht und verließ damit den Markt ohne zu zahlen. Als eine 38-jährige Mitarbeiterin die Diebin darauf ansprach, trat ihr diese auf den Fuß, schlug ihr ins Gesicht und flüchtete in Richtung Rathaus. Die Polizei konnte die Frau kurz darauf an der Rudolph-Brandes-Allee feststellen und kontrollieren. Ihre Beute hatte sie bereits zum Teil verspeist. Der 51-Jährigen aus Bad Salzuflen wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Auch in der Begastraße in Schötmar kam es am Mittag gegen 12.10 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt durch eine Ladendiebin. Als der Alarm am Ausgang ausgelöst wurde, sprach eine 35-jährige Mitarbeiterin die unbekannte Frau an und forderte sie auf, stehen zu bleiben. Anschließend wurde sie von dieser geschubst und ins Gesicht geschlagen. Die Diebin flüchtete in unbekannte Richtung, zum Diebesgut können keine näheren Angaben gemacht werden. Die Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: circa 50 Jahre alt und etwa 1,75 m groß, stämmige Statur, trug eine helle Strickmütze, eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose, führte einen weißen Stoffbeutel mit sich und einen vermutlich gelben Rucksack. Ob es sich möglicherweise um dieselbe Ladendiebin handeln könnte, die vorher in der Osterstraße am Werk war, ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats 5. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte telefonisch an 05231 6090.

