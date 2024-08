Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Roller gestohlen - Scheibe zerstört - Feuermelder eingeschlagen

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zum Montag wurde an der Friedhofstraße ein Motorroller gestohlen. Am Morgen fand der Eigentümer sein Fahrzeug 300 Meter entfernt vom Abstellort vor dem CVJM-Haus auf dem Rasen wieder - allerdings erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Wie es aussieht wurde versucht, den Roller in Brand zu setzen.

An der Pestalozzischule wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen eine Fensterscheibe eines Nebengebäudes zerstört.

Ein 48-jähriger Mann hat sich am Dienstagnachmittag in einem Supermarkt an der Kölner Straße die Hände gewaschen und dann den Feuermelder eingeschlagen. So zeigen es zumindest Aufnahmen einer Überwachungskamera, die ein Supermarkt-Mitarbeiter der Polizei überreichte. Der Mann ist bereits bekannt in dem Markt und hatte Hausverbot wegen diverser Vorkommnisse. Nun hat er zwei Anzeigen mehr: Wegen Hausfriedensbruchs sowie wegen Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell