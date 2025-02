Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Ins Rutschen geraten und von der Fahrbahn abgekommen.

Lippe (ots)

Auf der Ostwestfalenstraße kam am Montagmorgen (03.02.2025) gegen 7.30 Uhr ein junger BMW-Fahrer ins Rutschen und landete schließlich in einer Böschung. Der 20-Jährige aus Bad Salzuflen war mit seinem 3er BMW in Richtung Lemgo unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zur Sylbacher Straße geriet der Autofahrer nach ersten Erkenntnissen auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und kam von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben drehte sich der Wagen und kam schließlich an einer Böschung zum Stehen. Der 20-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Klinikum. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro; er musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell