POL-PDLD: Motorradunfall mit 2 Leichtverletzten

Germersheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr ereignete sich in der Rheinbrückenstraße ein Motorradunfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 58-Jähriger aus Germersheim war mit dem Motorrad unterwegs und stürzte kurz vor der Unterführung in Richtung Kreisverkehr. Er sowie seine 54-jährige Beifahrerin verletzten sich hierbei leicht und wurden zwecks medizinischer Versorgung in Krankenhäuser verbracht. Als Unfallursache kommt nicht angepasste Geschwindigkeit in Betracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 1500,-EUR.

