LPI-J: Pkw entwendet

Apolda (ots) - In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagfrüh 11:00 Uhr parkte die Halterin eines VW ihren Pkw ordnungsgemäß Am Heidenberg in Apolda. In diesem Zeitraum befuhr ein unbekanntes Kraftfahrzeug dem Heidenberg in Richtung Schillerstraße und kollidierte mit dem am linken Fahrbahnrand parken VW. Er beschädigt den linken Außenspiegel und entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 250,- Euro. Hinweise zum Tathergang nimmt ...

