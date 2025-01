Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Achtung Trickbetrüger! Warnhinweis an die Bevölkerung

Jena, Weimar, Saale-Holzland-Kreis, Weimarer Land (ots)

Eine ungewöhnlich hohe Anzahl an tödlichen Verkehrsunfällen ereignete sich am Montag. Zumindest hätte man das annehmen können. Denn mehrere Personen, meistens ältere Menschen, erhielten gleichlautende Anrufe. Hierbei gaben sich die Personen am anderen Ende der Leitung stets als Polizisten aus und berichteten von angeblichen Unfällen. Doch in Wahrheit waren hier Betrüger am Werk, welche mitnichten das Beste für die vermeintlichen Unfallfahrer wollten. Mit der Betrugsmasche wollten die Gauner lediglich schnelles Geld erbeuten. Im gesamten Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Jena ergingen auf diese Weise Forderungen von gut einer Millionen Euro ein. Zu einem tatsächlichen Vermögensschaden kam es indes nicht. Dies lag daran, dass alle Angerufenen den Schwindel durchschauten. Trotz dessen warnt die Polizei erneut:

Alle Anrufe haben aber stets nur ein Ziel - Geld und Wertgegenstände auf widerrechtliche Art und Weise zu ergaunern.

Die Polizei wird niemals derartige Sachverhalte telefonisch klären und eine Geldforderung aussprechen. Seien sie bei solchen Anrufen stets misstrauisch und versichern sie sich rück. Rufen Sie die angeblich betroffene Person unter der Ihnen bekannten Telefonnummer an, um somit die Behauptungen zu überprüfen. Auch wird sich die Polizei niemals bei Ihnen melden und sich nach Bargeldbeständen oder Wertgegenständen erkundigen. Seien Sie bei derartigen Anfragen stets misstrauisch und informieren sie sofort die "echte" Polizei unter der 110, wenn sie den Verdacht des Betruges haben.

Und vor allem: Gehen Sie nicht auf Geldforderungen ein und übergeben Sie auch kein Bargeld oder Wertgegenstände an Ihnen fremde Personen.

