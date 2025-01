Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit zwischen Fußgänger und Autofahrer

Weimar (ots)

Am Sonntagmittag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger in der Ackerwand. Während ein 25-Jähriger hier zu Fuß die Straße überquerte, fuhr aus der Steubenstraße ein 61-jähriger Mercedesfahrer ein und so knapp an dem Fußgänger vorbei, dass er diesen mit seinem Außenspiegel touchierte. Der Autofahrer stoppte seine Fahrt unverzüglich und stieg aus. Über das jeweilige Verhalten des Anderen so erbost gerieten die beiden Männer nunmehr in Streit. Bevor die Situation vor Ort aber eskalierte, stieg der Autofahrer wieder ein und verließ wutentbrannt den Ort des Geschehens. Durch das rasante Anfahren entstand erneut eine gefährdende Situation. Die informierten Polizeibeamten klärten schließlich die Situation. Neben der Aufnahme des Unfalls wurde aber u.a. auch ein Verfahren wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gegen den 61-jährigen Weimarer eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell