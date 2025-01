LPI-J: Gefährliche Köder für die Vierbeiner

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Durch eine Hebelaktion versuchten Unbekannte einen Pkw in der Christian-Eckardt-Straße aufzubrechen. Das am Straßenrand abgestellte Fahrzeug wies am Sonntagmorgen frische Schäden an einer Tür auf. Ob die Täter etwas aus dem Fahrzeug entwenden oder es vollständig stehlen wollten, soll nun im Rahmen der Ermittlungen erforscht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 E-Mail: ...

