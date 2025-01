Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw beschädigt

Weimar (ots)

Zeugen informierten am Sonntagnachmittag die Polizei nachdem ein Mann im Bereich der Humboldtstraße / Cranachstraße mehrere Pkw mit Tritten beschädigte. Als der Mann seitens der Passanten auf sein Verhalten angesprochen wurde, mussten sie eine Tirade an Beleidigungen über sich ergehen lassen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte schließlich in der Innenstadt eine männliche Person festgestellt werden, auf die die Beschreibung der Zeugen passte. Kurz bevor die Beamten dem Mann habhaft werden konnten, entledigte er sich noch eines Messers, welches er mitführte. Zudem hatte er eine geringe Menge verbotene Betäubungsmittel einstecken. Die Intensionen des 37-Jährigen Weimarers für sein Handeln konnten nicht geklärt werden, wohl aber, dass er unter einer psychischen Krankheit leidet. Mehrere Verfahren wurden gegen ihn eingeleitet. Zudem wird geprüft ob sein Handeln im Zusammenhang mit weiteren, bereits am Sonntagvormittag gemeldeten Sachbeschädigungen an Autos, steht.

