Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Einbruch in offene Ganztagsschule

Viersen-Süchteln (ots)

In Süchteln wurde in die Betreuungsräume einer offenen Ganztagsschule in der Josef-Steinbüchel-Straße eingebrochen. In unserer Meldung 1124 berichteten wir über einen Einbruch in die angrenzende Grundschule in Süchteln, der am 22. Dezember 2024 festgestellt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war kein Einbruch in die offene Ganztagsschule erkennbar. Am gestrigen Donnerstag, den 2. Januar, fiel einer Mitarbeiterin gegen 7:15 Uhr der Einbruch auf. Im Inneren wurden diverse Räume durchwühlt. Entwendet wurden nach jetzigem Stand Elektrogeräte, Schlüssel und Kaffee.

Haben Sie im Zeitraum zwischen dem 22. Dezember, 14 Uhr, und dem 2. Januar, 7:15 Uhr, etwas Verdächtiges rund um die Schule beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0./jk (8)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell