Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Einbruch in Einfamilienhaus - Die Polizei sucht nach Hinweisen

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Donnerstag, den 2. Januar, wurde zwischen 16 Uhr und 17:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Verbindungsstraße in St. Tönis eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich über die Terrassentür Zugang zum Haus. Dort wurden verschiedene Räume durchsucht und verwüstet. Ob etwas gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (7)

