POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 03.04.2025

Goslar (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag stiegen bislang unbekannte Tatverdächtige in eine Goslarer Praxis ein. Der oder die Täter gelangten gewaltsam in das Objekt in der Bornhardtstraße, wurden dort jedoch offensichtlich nicht fündig und entkamen anschließend ohne Diebesgut. Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach ...

