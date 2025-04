Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: POL-GS: Pressemeldung vom 31.03.2025 des PK Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Goslar (ots)

Clausthal-Zellerfeld:

"Mobbing Stopp - Hilfe Top!"

Am 31.03.2025 fand in der Stadthalle Clausthal ein Präventionstag mit den dritten und vierten Klassen der Grundschulen Clausthal und Zellerfeld statt.

Das großes Highlight für die Schülerinnen und Schüler ist das Polizeiorchester Niedersachsen gewesen, welches mit dem symphonischen Blasorchester vor Ort vertreten war.

Durch das Polizeiorchester wurde durch das Vortragen einer Geschichte aus dem Schulalltag, den Kindern verschiedene Themen aus dem Bereich der Prävention an Schulen vermittelt.

Behandelt wurden die Themenbereiche:

- Gewaltfreies Miteinander (Körperliche und seelische Gewalt, Cybermobbing)

- Das Recht am eigenen Bild

- Soziale Medien am Beispiel von WhatsApp, wie Fotos und Videos schnell eine breite Masse erreichen

- Wie "Regeln" ein funktionierendes gesellschaftliches Zusammenleben ermöglichen

- Die Vermittlung von Motivation zum "Miteinander" und "Helfen für friedliches Zusammenleben"

Mit dem Motto "Mobbing Stopp - Hilfe Top!", wurde den Kindern vermittelt, dass sie sich jederzeit an Vertrauenspersonen wie die Lehrer und Lehrerinnen, Eltern oder Freunde wenden können. Hilfe holen ist niemals falsch, ist die Devise.

Anschließend wurde durch zwei Vertreter des Polizeikommissariats Oberharz mit den Kindern, welche sich mit der Protagonistin der Geschichte gut identifizieren konnten, über die Inhalte gesprochen.

Den Abschluss bildete eine "Orchesterprobe" an der die Kinder teilnehmen konnten. Den Kindern wurde dabei vermittelt, was die wichtigsten Elemente des Musizierens sind und das auch Musiker sich an bestimmte Regeln halten müssen, damit am Ende ein stimmiges Klangbild entsteht. Hierbei durften die Kinder beim Stimmen der Instrumente und mit einem Metronom das Polizeiorchester unterstützen und selbst dirigieren.

Eine Body-Percussion mit Begleitung des Polizeiorchesters bildete dann den finalen Abschluss der Veranstaltung. Die Wichtigkeit von Fröhlichkeit, Freundschaft und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wurde dabei nochmal hervorgehoben.

