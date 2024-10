POL-WES: Alpen - Unbekannte Täter entwenden erneut hunderte Liter Dieselkraftstoff von Autobahnraststätte

Wesel (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit vom 13.10.24 bis zum 16.10.24 in das Vereinsheim eines Hundesportvereins an der Wurmflakstraße eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gelände, indem sie ein Vorhängeschloss des Eingangstores beschädigten. In das Vereinshaus gelangten sie durch Aufhebeln mehrerer Metalltüren. Sie entwendeten aus den Räumen unter anderem eine Geldkassette mit Bargeld. ...

mehr