Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung

Moers (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen sucht die Polizei Zeugen. Zwei Jugendliche sind dabei am Mittwoch gegen 21 Uhr leicht verletzt worden.

Ein Mitarbeiter eines Fitnessstudios, das an der Otto-Hue-Straße liegt, beobachtete, wie 10 bis 15 Jugendliche in den Eingangsbereich des Fitnessstudios stürmten und Pfefferspray eingesetzt wurde. Dann flüchtete die Jugendgruppe. Die Polizei geht davon aus, dass der Streit bereits in einem Park in der Nähe des Moerser Bahnhofs begonnen hatte und sich dann zum Fitnessstudio verlagerte.

Die Polizeiwache Süd in Moers bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02841/171-0. Sie möchte die Hintergründe der Tat aufklären und Tatverdächtige ermitteln.

DF (Ref. 241016-2146)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell