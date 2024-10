POL-WES: Kreis Wesel - Pedelec- und E-Bike-Training in Herbstferien (Erinnerung)

Kamp-Lintfort (ots) - 500 Liter Dieselkraftstoff haben Unbekannte aus einem Lastwagen gestohlen. Der Lkw stand auf dem Autobahn-Parkplatz "Leucht" an der A57 in Fahrtrichtung Nijmegen. Die Diebe zapften den Kraftstoff in der Zeit zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, ab, während der Fahrer schlief. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 entgegen. DF Ref. ...

