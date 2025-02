Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Safer Internet Day 2025 - Infostand der Polizei im Forum Gummersbach

Oberbergischer Kreis (ots)

Am Dienstag (11. Februar 2025) findet der jährliche "Safer Internet Day" statt. Die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis beteiligt sich gemeinsam mit der Oberbergischen Medieninitiative an dem Aktionstag. Von 12 bis 18 Uhr können Bürgerinnen und Bürger am Infostand im Erdgeschoss im Forum Gummersbach (Steinmüllerallee 5) vorbeischauen und sich rund um das Thema Internetsicherheit informieren. "Keine Likes für Lügen! Erkenne Extremismus, Populismus und Deepfakes im Netz" lautet das Motto in diesem Jahr.

Gefälschte, populistische und extremistische Inhalte haben längst ihren Weg ins Internet gefunden. Auch vor Sozialen Medien machen diese Desinformationen nicht Halt. Manchmal werden sie unabsichtlich veröffentlicht oder geteilt. Doch Posts mit Desinformationen und Deepfakes stellen besonders Kinder und Jugendliche vor große Herausforderungen. Die Heranwachsenden für diese Themen zu sensibilisieren und Ihnen beizubringen Informationen und News souverän zu bewerten und kritisch einzuordnen ist das Ziel des Safer Internet Day 2025

Der Safer Internet Day (SID) ist ein weltweiter Aktionstag für mehr Online-Sicherheit und für ein sichereres Internet für Kinder und Jugendliche. Er findet seit 2004 immer am Dienstag der zweiten Februarwoche statt und setzt jedes Jahr einen neuen thematischen Schwerpunkt im Rahmen des internationalen Mottos "Together for a better internet". In Deutschland wird der Safer Internet Day von der EU-Initiative klicksafe koordiniert. Weitere Informationen gibt es unter https://www.klicksafe.de/sid25/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell