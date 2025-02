Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Discountermarkt scheitert

Bergneustadt (ots)

Unbekannte versuchten zwischen 19:20 Uhr am Freitag (7. Februar) und 08:45 Uhr am Samstag in ein Geschäft in der Olper Straße in Wiedenest einzubrechen. Um in das Gebäude zu gelangen, versuchten die Unbekannten, die Lagertür aufzuhebeln. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand, sodass die Kriminellen nicht in den Discounter gelangten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

