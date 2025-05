Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchdiebstahl in Schule

Dudenhofen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 29.05.2025, kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Einbruch in die Realschule Plus in Dudenhofen. Der Täter verschaffte sich mittels Einwerfen einer Fensterscheibe Zutritt zum Gebäude. Dort brach er eine Tür auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Täter verletzte sich jedoch während der Tat und lies Blut am Tatort zurück. Der Täter wurde durch einen Zeugen nach der Tat beobachtet, welcher den Täter beschreiben konnte.

In der Folge konnte im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen ein 19-Jähriger aus Speyer im Nahbereich festgestellt werden. Dieser wies Blutrückstände an dessen Kleidung und eine kleine Wunde an der Hand auf. Darüber hinaus stand der Heranwachsende unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Im Rahmen der Durchsuchung konnte neben Münzgeld auch eine Kreditkarte aufgefunden werden, welche nicht dem Träger zuzuordnen war. Das Tatmittel, ein Brecheisen, konnte in unmittelbarer Nähe aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Heranwachsende wurde vorläufig festgenommen und am 29.05.2025 dem Haftrichter beim Amtsgericht Frankenthal vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Der Heranwachsende wurde im Anschluss in eine für den Jugendvollzug zuständige Justizvollzugsanstalt überstellt.

